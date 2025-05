Erzgebirge: In diesen Städten kommt es zu weiteren Verkehrseinschränkungen

Betroffen sind die Pöhlbergauffahrt und der Tannenweg in Annaberg-Buchholz sowie die Straße der Freundschaft in Thum. Warum die Straßen gesperrt werden.

Zu Verkehrseinschränkungen kommt es in den nächsten Tagen in Annaberg-Buchholz und im Thumer Ortsteil Jahnsbach. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die Pöhlbergauffahrt in Annaberg-Buchholz am Samstag, 24. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr wegen einer Motorsportveranstaltung temporärer gesperrt. Der Tannenweg ist vom 26. Mai bis voraussichtlich...