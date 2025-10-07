Erzgebirge: In Elterlein joggen jetzt Pferde im Wasser

In Elterlein hat das „Pferdegesundheitszentrum Mitteldeutschland“ eröffnet. Pferde können dort jetzt in die Reha gehen. Wie funktioniert das Programm? Warum sind auch die Besitzer gefragt?

Luna läuft auf einem Fließband. Ihre Füße stehen im Wasser, das Ganze erinnert etwas an Aquajogging. Luna ist aber kein Mensch. Luna ist ein Pferd.