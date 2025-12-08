Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Anlässlich der Sonderausstellung „Zinn & Sein“ findet in der Zinngrube Ehrenfriedersdorf eine Reihe von Fachvorträgen statt.
Anlässlich der Sonderausstellung „Zinn & Sein“ findet in der Zinngrube Ehrenfriedersdorf eine Reihe von Fachvorträgen statt. Bild: Tim Fischer
Annaberg
Erzgebirge: Industriemuseum lädt zu Fachvorträgen in Zinngrube ein
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eintauchen in die Welt des Zinns: Im Januar und Februar veranstaltet das Sächsische Industriemuseum Vorträge in der Zinngrube Ehrenfriedersdorf.

Im Januar und Februar 2026 richtet der Zweckverband Sächsisches Industriemuseum eine Fachvortragsreihe in der Zinngrube Ehrenfriedersdorf aus. Die Vorträge begleiten die Sonderausstellung „Zinn & Sein“ und geben Einblicke in deren Entstehung. Schwerpunkte sind das „ArchaeoTin“-Projekt, der Zinnhandel in der Bronzezeit sowie...
17:46 Uhr
1 min.
Stadt im Erzgebirge heißt Babys willkommen
In Ehrenfriedersdorf sind 18 Neugeborene feierlich begrüßt worden. Was die Mädchen und Jungen geschenkt bekommen haben.
Sebastian Paul
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
14.11.2025
3 min.
Neue Ausstellung zu vorgeschichtlichem Bergbau: „Die wissenschaftliche Welt blickt auf das Erzgebirge“
„Die Puzzle-Teile passen“: Christiane Hemker, Projektleiterin „ArchaeoTin“,
Edler Schmuck, vergessene Welten: In Ehrenfriedersdorf werden die bahnbrechenden Erkenntnisse zum Zinnabbau im Erzgebirge ins rechte Licht gerückt. Selbst der Ministerpräsident verneigte sich.
Frank Hommel
Mehr Artikel