Erzgebirge: Journalistin berichtet aus Reporterleben

Gabi Thieme liest im Erzhammer aus ihrem Buch „Wie ich Thomas Gottschalk rumkriegte“. Auch Annaberg-Buchholz spielt in ihren Geschichten eine Rolle.

„Wie ich Thomas Gottschalk rumkriegte - Abenteuer aus dem Leben einer rasenden Reporterin“, heißt das dritte Buch der Journalistin Gabi Thieme. Am Freitag, 28. März, 18 Uhr, kommt sie zu einer Lesung in das Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Die gebürtige Erzgebirgerin hatte bereits 2020 und 2022 mit zwei Krimis über wahre...