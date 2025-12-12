MENÜ
Über die Feiertage gelten für die Landkreisverwaltung spezielle Sprechzeiten. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Über die Feiertage gelten für die Landkreisverwaltung spezielle Sprechzeiten. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Erzgebirge: Kreisverwaltung gibt Sprechzeiten zum Jahreswechsel bekannt
Redakteur
Von Holk Dohle
Die Landkreisverwaltung des Erzgebirgskreises passt ihre Sprechzeiten zum Jahreswechsel an. Die Mitarbeiter sind an ausgewählten Tagen erreichbar. Welche Tage das sind.

Die Landkreisverwaltung des Erzgebirgskreises hat die Sprechzeiten zum Jahreswechsel veröffentlicht. Bis 23. Dezember sowie am 29. und 30. Dezember und am 2. Januar 2026 sind die Beschäftigten zu den üblichen Zeiten erreichbar. Für die Kfz-Zulassungsbehörde wird die Online-Reservierung empfohlen, Annahmeschluss ist 30 Minuten vor...
