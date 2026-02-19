Erzgebirge: Kurzzeitige Straßensperrungen wegen Baumpflege und Wasserhavarie

Annaberg
Die Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz weist auf Einschränkungen im Straßenverkehr hin. Welche Straßen betroffen sind.
Wegen Baumpflegemaßnahmen und einer Havarie kommt es im Stadtgebiet zu kurzzeitigen Vollsperrungen von Straßen. Das gab die Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz am Mittwoch bekannt. Aufgrund notwendiger Baumpflegemaßnahmen wird die Straße Am Flößgraben zwischen der Alten Poststraße und Zaunkönig am 23. und 24. Februar während der Arbeiten...
