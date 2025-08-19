Erzgebirge: Mit griffbereitem Einhandmesser und 56 Ecstasy-Pillen unterwegs

Die Fahndungsgruppe von Bundes- und Landespolizei hat in Annaberg-Buchholz einen 33-Jährigen gestellt, den jetzt mehrere Anzeigen erwarten.
Unter anderem ein Einhandmesser und Ecstasy-Pillen hatte ein Mann bei sich, den am 18. August Einsatzkräfte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe von Landes- und Bundespolizei in Annaberg-Buchholz kontrollierten. Der 33-Jährige wurde gegen 12.45 Uhr am Bahnhof nach Ankunft der Regionalbahn aus Chemnitz unter die Lupe genommen. Das Einhandmesser hatte er einer Pressemitteilung zufolge griffbereit bei sich. Des Weiteren führte er 56 Ecstasy-Pillen und diverse Utensilien mit sich. Der Mann wurde an die Landespolizei übergeben. Es wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn erstattet. Die Betäubungsmittel und das Messer stellten die Beamten sicher. (bz)