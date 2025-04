Erzgebirge: Mopedfahrer bei Sturz schwer verletzt

Bei einem Unfall in Crottendorf kam ein 25-Jähriger mit einem Simson-Moped ausgangs einer S-Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei löste sich der Helm.

Bei einem Unfall am frühen Sonntagabend in Crottendorf ist ein 25-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag in einer Pressemeldung berichtete, war der junge Mann mit einem Simson-Moped gegen 18.30 Uhr auf der Annaberger Straße (Staatsstraße 267) in Richtung Walthersdorf unterwegs. Laut...