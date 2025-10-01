Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gäste der Museumsnacht können auch Schätze in der Kirchenbibliothek entdecken.
Gäste der Museumsnacht können auch Schätze in der Kirchenbibliothek entdecken. Bild: Annett Flämig
Gäste der Museumsnacht können auch Schätze in der Kirchenbibliothek entdecken.
Gäste der Museumsnacht können auch Schätze in der Kirchenbibliothek entdecken. Bild: Annett Flämig
Annaberg
Erzgebirge: Museumsnacht lädt zur Entdeckung von verborgenen Schätzen ein
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

13 Museen und Einrichtungen in Annaberg öffnen am 2. Oktober in den Abendstunden ihre Türen – mit Ausstellungen, Vorführungen und Mitmachaktionen.

In so manchem Museumsraum schlummern sie – „Verborgene Schätze“. Unter diesem Motto lädt die 13. Annaberg-Buchholzer Museumsnacht am Donnerstag von 18 bis 23 Uhr zur Entdeckungstour ein. Insgesamt 13 Häuser machen mit, kündigt die Stadt an. Die festliche Eröffnung ist um 18 Uhr in der Kirche Sankt Annen, wo auch die historische...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
20.09.2025
5 min.
500 Jahre Sankt Annen: Spektakuläre Funde und unentdeckte Orte
Hereinspaziert in Sankt Annen: Zur Festwoche öffnet Kirchenführer Benno Tietz auch die einstige Schatzkammer der alten Kirche.
Eine Schatzkammer ohne Schatz, kegelnde Engel, mittelalterliche Schriften: Sachsens größte Hallenkirche der Spätgotik offenbart auch nach 500 Jahren noch Geheimnisse. Zeit, sie zu lüften.
Antje Flath
14:00 Uhr
2 min.
Erzgebirge : Gleich mehrmals im Oktober Straßensperrungen wegen Baumpflege
Baumpflege-Arbeiten in Annaberg: Im Oktober gibt es Sperrungen.
Die Annaberger müssen sich im Oktober zeitweise auf Sperrungen und Halteverbote einstellen, weil im Stadtgebiet Arbeiten zur Baumpflege anstehen. Wann man folgende Straßen am besten meiden sollte.
Jakob Nützler
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel