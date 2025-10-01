Erzgebirge: Museumsnacht lädt zur Entdeckung von verborgenen Schätzen ein

13 Museen und Einrichtungen in Annaberg öffnen am 2. Oktober in den Abendstunden ihre Türen – mit Ausstellungen, Vorführungen und Mitmachaktionen.

In so manchem Museumsraum schlummern sie – „Verborgene Schätze“. Unter diesem Motto lädt die 13. Annaberg-Buchholzer Museumsnacht am Donnerstag von 18 bis 23 Uhr zur Entdeckungstour ein. Insgesamt 13 Häuser machen mit, kündigt die Stadt an. Die festliche Eröffnung ist um 18 Uhr in der Kirche Sankt Annen, wo auch die historische...