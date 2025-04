Erzgebirge: Musiker und Extrembergsteiger gestalten außergewöhnlichen Abend

Tino Z und Götz Wiegand bieten in Annaberg-Buchholz eine Mischung aus fesselnden Erlebnissen, eindrucksvollen Bildern und kraftvollen Klängen.

Ein außergewöhnliches Erlebnis steht am Samstag, 15. März, 19 Uhr, im Friedrichsaal des Kulturzentrums Erzhammer in Annaberg-Buchholz auf dem Programm. Unter dem Titel „Up and Down“ vereinen der Musiker Tino Z und der Extrembergsteiger Götz Wiegand eindrucksvolle Erzählungen, atemberaubende Bilder und bewegende Livemusik zu einem...