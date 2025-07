Erzgebirge: Pkw fängt während der Fahrt Feuer und geht in Flammen auf

Die Hauptstraße in Geyersdorf musste am Dienstagmorgen gesperrt werden. Dort war ein Pkw in Brand geraten.

Ein Pkw ist am Dienstagmorgen gegen 6.10 Uhr auf der Hauptstraße in Geyersdorf in Brand geraten. Wie die Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage mitteilt, war ein technischer Defekt die Ursache. Der Pkw überhitzte demnach während der Fahrt, sodass der Motorraum Feuer fing. „Die Fahrerin konnte den Pkw am Straßenrand abstellen und das...