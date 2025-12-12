MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Erzgebirge: Preise für Kita- und Hortessen in Annaberg-Buchholz werden erneut angehoben

Das Mittagessen für Kita- und Schulkinder in Annaberg-Buchholz wird wieder teurer.
Das Mittagessen für Kita- und Schulkinder in Annaberg-Buchholz wird wieder teurer. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Das Mittagessen für Kita- und Schulkinder in Annaberg-Buchholz wird wieder teurer.
Das Mittagessen für Kita- und Schulkinder in Annaberg-Buchholz wird wieder teurer. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Annaberg
Erzgebirge: Preise für Kita- und Hortessen in Annaberg-Buchholz werden erneut angehoben
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Jahreswechsel müssen Eltern in der Kreisstadt bereits mehr für die Kinderbetreuung bezahlen. Nun wird auch noch das Mittagessen teurer. Das schmeckt einigen im Stadtrat so gar nicht.

Rund 360 Euro zahlen Eltern ab Jahreswechsel für einen Krippenplatz in Annaberg-Buchholz. Auf Grundlage der jährlichen Betriebskostenabrechnung und der gesetzlichen Drei-Säulen-Finanzierung mussten die Stadträte die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung erhöhen. Nun die nächste unliebsame Entscheidung: Auch die Preise für Kita- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
26.11.2025
3 min.
Neuer Aldi-Markt im Erzgebirge erneut umstrittenes Thema im Stadtrat
Eine der zwei Aldi-Filialen in der Kreisstadt befindet sich am Erzgebirgscenter. Der Discounter will diesen Standort aufgeben und an anderer Stelle neu bauen.
Der Discounter plant einen Neubau in Annaberg-Buchholz, was bittere Konsequenzen für mehrere kleine Firmen hätte. Nicht das einzige wichtige Thema in der Stadtratssitzung.
Patrick Herrl
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
07.11.2025
3 min.
„Ich sehe das Land in der Verantwortung“: Stadt im Erzgebirge erhöht Gebühren für Kinderbetreuung
Wie viel darf ein Kita-, Hort- oder Krippenplatz kosten? Mit dieser Frage hat sich abermals der Annaberg-Buchholzer Stadtrat beschäftigt.
In der ersten Kommune im Erzgebirge kostet der Krippenplatz künftig fast 400 Euro. Auch in Annaberg-Buchholz steigen zum Jahreswechsel abermals die Beiträge für Eltern. Was sie künftig bezahlen müssen.
Patrick Herrl
Mehr Artikel