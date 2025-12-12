Erzgebirge: Preise für Kita- und Hortessen in Annaberg-Buchholz werden erneut angehoben

Annaberg
Mit dem Jahreswechsel müssen Eltern in der Kreisstadt bereits mehr für die Kinderbetreuung bezahlen. Nun wird auch noch das Mittagessen teurer. Das schmeckt einigen im Stadtrat so gar nicht.
Rund 360 Euro zahlen Eltern ab Jahreswechsel für einen Krippenplatz in Annaberg-Buchholz. Auf Grundlage der jährlichen Betriebskostenabrechnung und der gesetzlichen Drei-Säulen-Finanzierung mussten die Stadträte die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung erhöhen. Nun die nächste unliebsame Entscheidung: Auch die Preise für Kita- und...
