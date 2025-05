Erzgebirge: Sattelzug stößt gegen Eisenbahnbrücke

Die Eisenbahnunterführung in Wiesenbad ist von einem Sattelzug beschädigt worden. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Doch die Polizei erhielt einen Zeugenhinweis.

Die Eisenbahnunterführung in Thermalbad Wiesenbad ist am Donnerstag von einem Sattelzug beschädigt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 40-jährige Fahrer eines Sattelzuges Scania gegen 10.50 Uhr auf Freiberger Straße (B 101) in Richtung Annaberg-Buchholz unterwegs. Beim Passieren der Unterführung kollidierte der Auflieger mit...