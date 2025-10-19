Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Sauerkrautfest hat am Samstag hunderte Besucher auf den Elterleiner Markt gelockt.
Das Sauerkrautfest hat am Samstag hunderte Besucher auf den Elterleiner Markt gelockt. Bild: André März
Das Sauerkrautfest hat am Samstag hunderte Besucher auf den Elterleiner Markt gelockt.
Das Sauerkrautfest hat am Samstag hunderte Besucher auf den Elterleiner Markt gelockt. Bild: André März
Annaberg
Erzgebirge: Sauerkrautfest lockt Hunderte Besucher an
Von André März
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 300 Kilogramm Kohl haben sich am Samstag auf dem Marktplatz in Elterlein in frisches Sauerkraut verwandelt. Und das Spektakel hatte noch mehr Höhepunkte zu bieten.

Das Sauerkrautfest hat am Samstag zahlreiche Besucher auf den Elterleiner Markt gelockt. Mehr als 300 Besucher zählten die Organisatoren allein in den Mittagsstunden. Eingeladen hatte der Förderverein Barbara-Uttmann-Haus Elterlein. Die Besucher konnten Sauerkraut selbst stampfen, herstellen und käuflich erwerben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
12:46 Uhr
1 min.
Einbruch in Gewerbepark - Transporter und Hebebühne geklaut
In einem Gewerbepark bei Bautzen werden Geräte im Wert von 75.000 Euro gestohlen. Die Polizei fahndet nun international. (Symbolbild)
Unbekannte haben in einem Gewerbepark bei Bautzen Gerätschaften im Wert von rund 75.000 Euro gestohlen. Die Polizei fahndet nun international.
01.10.2025
1 min.
Orchester kehrt mit besonderer Musikstunde zurück ins Erzgebirge
Die Vogtland-Philharmonie gastiert Anfang April erneut in Elterlein.
„Kids meet Classic“ heißt ein beliebtes Format der Vogtland-Philharmonie. Damit gastiert das renommierte Orchester in Elterlein. 2026 ist es so weit.
Kjell Riedel
06.10.2025
1 min.
Bei Fest im Erzgebirge können Besucher Sauerkraut herstellen
Zum Hobeln des Weißkrauts gibt es inzwischen auch in Elterlein Maschinen.
Der Förderverein Barbara-Uttmann-Haus Elterlein lädt für 18. Oktober zum Sauerkrautfest ein. Wer selbst Weißkohl hobeln und einstampfen will, kann sich bereits anmelden.
Kjell Riedel
12:47 Uhr
4 min.
Einbruchsschutz: Haustür nachrüsten - das rät die Polizei
Ein Kastenschluss mit einem Sperrbügel dient der zusätzlichen Sicherung vor Einbruch. (
Plötzlich stehen ungebetene Gäste im Flur: ein beklemmender Gedanke. Eine Kriminaloberrätin erklärt, wie Sie Ihre Haustür einbruchssicher machen - und wann ein Tausch ratsam ist.
Isabelle Modler, dpa
Mehr Artikel