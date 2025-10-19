Erzgebirge: Sauerkrautfest lockt Hunderte Besucher an

Mehr als 300 Kilogramm Kohl haben sich am Samstag auf dem Marktplatz in Elterlein in frisches Sauerkraut verwandelt. Und das Spektakel hatte noch mehr Höhepunkte zu bieten.

Das Sauerkrautfest hat am Samstag zahlreiche Besucher auf den Elterleiner Markt gelockt. Mehr als 300 Besucher zählten die Organisatoren allein in den Mittagsstunden. Eingeladen hatte der Förderverein Barbara-Uttmann-Haus Elterlein. Die Besucher konnten Sauerkraut selbst stampfen, herstellen und käuflich erwerben.