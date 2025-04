Erzgebirge: Sechsjähriger Junge bei Unfall schwer verletzt

Ein Seat-Fahrer war auf der Rathenaustraße in Crottendorf unterwegs, als in einer Kurve ein Junge mit einem Fahrrad von einem Grundstück auf die Straße fuhr.

Ein sechsjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Crottendorf schwer verletzt worden. Das teilte Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag in einer Pressemeldung mit. Zum Unfallhergang heißt es: Der 22-jährige Fahrer eines Pkw Seat war gegen 17.30 Uhr auf der Rathenaustraße aus Richtung Annaberger Straße kommend in...