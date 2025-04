Erzgebirge: Sparkasse schließt Filiale für längeren Zeitraum

Die Filiale der Erzgebirgssparkasse am Marktplatz in Annaberg-Buchholz ist seit diesen Donnerstag geschlossen. Das gilt auch für den SB-Bereich. Grund: Der Standort wird umgebaut.

Ein Blick durch die gläserne Eingangstür verrät: Statt Kunden halten sich derzeit Handwerker in der Filiale der Erzgebirgssparkasse am Marktplatz in Annaberg-Buchholz auf. Und das wird sich so schnell nicht ändern. Der Standort des Geldinstituts wird umgebaut. Daher ist die Filiale im Zentrum der Kreisstadt seit diesen Donnerstag geschlossen....