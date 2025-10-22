Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Annaberg-Buchholz hat die alljährliche Herbstreinigung begonnen.
In Annaberg-Buchholz hat die alljährliche Herbstreinigung begonnen.
In Annaberg-Buchholz hat die alljährliche Herbstreinigung begonnen.
Bild: Symbolfoto: Toni Söll/Archiv
Annaberg
Erzgebirge: Stadt beginnt mit Herbstreinigung
Redakteur
Von Patrick Herrl





In den nächsten Wochen sind in Annaberg-Buchholz die Kehrfahrzeuge unterwegs. Zudem kommt es ab nächsten Dienstag zu Vollsperrungen.

In der Kreisstadt hat diesen Mittwoch die alljährliche Herbstreinigung begonnen. Im Zuge dessen werden in den nächsten Wochen Halteverbote eingerichtet. Zudem werden aufgrund von Baumpflegearbeiten demnächst mehrere Straßen gesperrt.
