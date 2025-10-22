Erzgebirge: Stadt beginnt mit Herbstreinigung

Annaberg
In den nächsten Wochen sind in Annaberg-Buchholz die Kehrfahrzeuge unterwegs. Zudem kommt es ab nächsten Dienstag zu Vollsperrungen.
In der Kreisstadt hat diesen Mittwoch die alljährliche Herbstreinigung begonnen. Im Zuge dessen werden in den nächsten Wochen Halteverbote eingerichtet. Zudem werden aufgrund von Baumpflegearbeiten demnächst mehrere Straßen gesperrt.
