Erzgebirge: Straßenmeistereien rüsten sich für die Wintersaison

56 Fahrzeuge und 16.000 Tonnen Streusalz stehen im Erzgebirgskreis bereit für den Winterdienst. Doch reicht das für die Herausforderungen auf den 1233 Kilometern Straßennetz?

Bei den Straßenmeistereien im Erzgebirgskreis beginnt Ende Oktober die heiße Phase der Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit: Die Werkhöfe rüsten sich für die Wintersaison.