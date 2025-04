Erzgebirge: Täter nach Einbruch in Tankstelle auf der Flucht

Die Polizei stellte an der Tankstelle in Crottendorf ein eingeschlagenes Fenster fest. Eine Zeugin konnte drei Personen flüchten sehen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in eine Tankstelle in Crottendorf eingebrochen. Als die Beamten gegen 2.20 Uhr an der Tankstelle an der Scheibenberger Straße eintrafen, stellten sie ein eingeschlagenes Fenster fest, durch das sich die Täter vermutlich Zugang zum Gebäude verschafft hatten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang...