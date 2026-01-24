Erzgebirge: Veranstaltungen sprechen Existenzgründer an

Annaberg
Die Industrie- und Handelskammer bietet unter anderem einen digitalen Informationsabend und eine Workshopreihe an.
Gemeinsam mit der Handwerkskammer Chemnitz und der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH lädt die IHK Regionalkammer Erzgebirge am 28. Januar ab 17 Uhr zu einem digitalen Informationsabend für Existenzgründer ein. Das kostenfreie Webinar richtet sich an alle, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen und auf der Suche nach...
