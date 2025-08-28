Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Erzgebirge: Vier Städte werden zum Karrieredrehkreuz – „Makerz Day" gibt Einblick in die Berufswelt

Zum Auftakt macht die „Makerz Day“-Ausbildungsmesse am 6. September in Annaberg-Buchholz Station.
Zum Auftakt macht die „Makerz Day“-Ausbildungsmesse am 6. September in Annaberg-Buchholz Station.
Annaberg
Erzgebirge: Vier Städte werden zum Karrieredrehkreuz – „Makerz Day“ gibt Einblick in die Berufswelt
Von Holk Dohle
Zukunftsperspektiven im Fokus: Die „Makerz Day“-Messen 2025 vereinen Unternehmen und junge Talente. Persönliche Geschichten bieten Orientierungshilfen. Welche beruflichen Wege werden sich auftun?

Welche Berufe passen zu mir? Wo finde ich spannende Ausbildungsmöglichkeiten in meiner Heimat? Wo kann ich durch ein Praktikum herausfinden, ob mich der Beruf interessiert und das Unternehmen zu mir passt? Antworten auf diese Fragen geben die „Makerz Day“-Ausbildungsmessen 2025.
