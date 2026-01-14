Erzgebirge: Weitere Knutfeste stehen bevor

Annaberg
In Bärenstein sollen ausgediente Weihnachtsbäume im Feuer landen. Ehrenfriedersdorf nimmt nach einer wetterbedingten Absage erneut Anlauf. Auch in der Folgewoche gibt es einen weiteren Termin.
In Bärenstein wird zum fünften Knutfest eingeladen. Es soll am Freitag am Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr entzündet werden. Auch in Ehrenfriedersdorf soll am Freitag die schon vor einer Woche geplante gesellige Weihnachtsbaumverbrennung nachgeholt werden.
