Weitere Knutfeste im Erzgebirge stehen bevor. Hier ein Archivfoto aus Heidersdorf. Bild: Jan Görner
Weitere Knutfeste im Erzgebirge stehen bevor. Hier ein Archivfoto aus Heidersdorf. Bild: Jan Görner
Annaberg
Erzgebirge: Weitere Knutfeste stehen bevor
Redakteur
Von Annett Honscha
0:00 Anhören

In Bärenstein sollen ausgediente Weihnachtsbäume im Feuer landen. Ehrenfriedersdorf nimmt nach einer wetterbedingten Absage erneut Anlauf. Auch in der Folgewoche gibt es einen weiteren Termin.

In Bärenstein wird zum fünften Knutfest eingeladen. Es soll am Freitag am Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr entzündet werden. Auch in Ehrenfriedersdorf soll am Freitag die schon vor einer Woche geplante gesellige Weihnachtsbaumverbrennung nachgeholt werden.
