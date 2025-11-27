Erzgebirge: Winterdienstfahrzeug rutscht in entgegenkommende Autos

Ein für den Winterdienst ausgerüsteter Traktor geriet in Johanngeorgenstadt ins Schleudern und prallte gegen zwei Autos. In Geyer rutschte ein tonnenschweres Mercedes-Gespann von der Fahrbahn.

Ein Winterdienstfahrzeug ist am Mittwochmorgen auf der Steigerstraße in Johanngeorgenstadt ins Schleudern geraten und in zwei entgegenkommende Autos gerutscht. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Laut Polizei befuhr ein 40-jähriger Mann um 7.50 Uhr die Straße in Richtung Schwarzenberger Straße mit einem Traktor, der für den... Ein Winterdienstfahrzeug ist am Mittwochmorgen auf der Steigerstraße in Johanngeorgenstadt ins Schleudern geraten und in zwei entgegenkommende Autos gerutscht. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Laut Polizei befuhr ein 40-jähriger Mann um 7.50 Uhr die Straße in Richtung Schwarzenberger Straße mit einem Traktor, der für den...