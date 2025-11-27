Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Johanngeorgenstadt ist ein Winterdienstfahrzeug ins Schleudern geraten und gegen zwei Autos gerutscht.
In Johanngeorgenstadt ist ein Winterdienstfahrzeug ins Schleudern geraten und gegen zwei Autos gerutscht. Bild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
In Johanngeorgenstadt ist ein Winterdienstfahrzeug ins Schleudern geraten und gegen zwei Autos gerutscht.
In Johanngeorgenstadt ist ein Winterdienstfahrzeug ins Schleudern geraten und gegen zwei Autos gerutscht. Bild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Annaberg
Erzgebirge: Winterdienstfahrzeug rutscht in entgegenkommende Autos
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein für den Winterdienst ausgerüsteter Traktor geriet in Johanngeorgenstadt ins Schleudern und prallte gegen zwei Autos. In Geyer rutschte ein tonnenschweres Mercedes-Gespann von der Fahrbahn.

Ein Winterdienstfahrzeug ist am Mittwochmorgen auf der Steigerstraße in Johanngeorgenstadt ins Schleudern geraten und in zwei entgegenkommende Autos gerutscht. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Laut Polizei befuhr ein 40-jähriger Mann um 7.50 Uhr die Straße in Richtung Schwarzenberger Straße mit einem Traktor, der für den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
4 min.
„Wie eine Kapitulation des Rechtsstaats“ – Drifter zerstören Loipen am Fichtelberg
Zuletzt legten Drifter auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal schon am späten Nachmittag los.
Der jüngste Wintereinbruch hat in Oberwiesenthal für einen Ansturm von ungebetenen Gästen gesorgt. Die Folgen der absichtlichen Rutschpartien mit Autos gehen weit über Ruhestörung hinaus.
Katrin Kablau und Kjell Riedel
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
16:54 Uhr
1 min.
21.000 Euro Sachschaden bei Unfall im Erzgebirge
Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen in Großrückerswalde ereignet.
In Großrückerswalde geriet ein Opel auf winterglatter Fahrbahn in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford.
Holk Dohle
15:41 Uhr
1 min.
Inventar von insolventem Solarhersteller wird versteigert
Vom Hochregal über Schreibtische, Zimmerpflanzen bis hin zur kompletten Produktionslinie für mehrere Millionen Euro: Das Inventar des insolventen Solarmodulherstellers Meyer Burger kommt unter den Hammer.
Vom Schreibtisch bis zur Hightech-Anlage: Was beim Ausverkauf von Meyer Burger alles unter den Hammer kommt. Im Dezember enden die Auktionen.
15:48 Uhr
9 min.
„Stranger Things“: Abschied aus dem Upside Down – warum das Finale mehr ist als Nostalgie
Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Gaten Matarazzo (von links) in einer Szene der fünften Staffel von „Stranger Things“.
Die letzte Staffel von „Stranger Things“ ist gestartet. Sie erzählt nicht nur den Endkampf gegen Vecna, sondern auch vom Erwachsenwerden ihrer Stars – und vom vielleicht wichtigsten Netflix-Erfolg.
Maurice Querner
15.10.2025
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Auto kippt um, Fahrer schwer verletzt
Bei dem Unfall verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug.
Ein Mann kommt mit seinem Auto auf der Zwönitzer Straße in Geyer von der Fahrbahn ab. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.
Holk Dohle
Mehr Artikel