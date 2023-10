Erzgebirger zeigen Solidarität mit Israel

Fast 150 Menschen haben am Mittwochabend an einer Mahnwache auf dem Markt in Annaberg teilgenommen. Sie setzen nicht nur ein Zeichen, sondern leisten auch Hilfe nach dem Terroranschlag der Hamas.

„Israel, du bist nicht allein", hallte es am Mittwochabend im Chor über den Marktplatz in der Kreisstadt. Der Freundeskreis „Marsch des Lebens" Annaberg-Buchholz hatte zu einer Mahnwache unter dem Motto „Solidarität mit Israel – Nie wieder ist jetzt" aufgerufen. Nach Angaben der Polizei schlossen sich 145 Teilnehmer der Kundgebung...