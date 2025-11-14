Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Silvio (l.) und Andreas Seyfert sind die „Landschaftsgestalter“ des Vereins.
Silvio (l.) und Andreas Seyfert sind die „Landschaftsgestalter“ des Vereins. Bild: Robby Schubert
Silvio (l.) und Andreas Seyfert sind die „Landschaftsgestalter“ des Vereins.
Silvio (l.) und Andreas Seyfert sind die „Landschaftsgestalter“ des Vereins. Bild: Robby Schubert
Annaberg
Erzgebirgischer Modellbahnverein feiert Jubiläum
Von Robby Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf 60 Jahre Vereinsgeschichte blickt der Erzgebirgische Modelleisenbahnclub Cunersdorf/Crottendorf zurück – und feiert nun sein Jubiläum mit einer großen Ausstellung.

Betritt man die Räume des Erzgebirgischen Modelleisenbahnclubs Cunersdorf/Crottendorf im Haus der Vereine in Cunersdorf, so fällt dem intensiven Betrachter sofort eine Art zweite Decke unterhalb der eigentlichen Decke auf. Drückt André Morgenstern, der Vorsitzende des Vereins, am Schaltpult mehrere Knöpfe, so setzt sich ein Zug auf dieser...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
3 min.
Seit mehr als 50 Jahren auf Achse: Eppendorfer Jubilar kennt keinen Ruhestand
In seinem Element: Reiner Rechenberger (l.) interviewt zum Radrennen in Großwaltersdorf Gerhard Richter.
Reiner Rechenberger ist Fußballfan, Sportmoderator und Radsportexperte. Jetzt hat der Eppendorfer seinen 85. Geburtstag gefeiert.
Knut Berger
28.10.2025
2 min.
Nächtlicher Einbruch in Besucherbergwerk im Erzgebirge
Nach dem Einbruch in ein Besucherbergwerk ermittelt die Polizei.
In der Nacht zu Dienstag ist ins Besucherbergwerk Dorothea-Stolln im Annaberg-Buchholzer Ortsteil Cunersdorf eingebrochen worden. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
30.07.2025
3 min.
Wie 100 Freiwillige im Erzgebirge ein dreitägiges Fest stemmen
Frank Stock (l.) und Andreas Keller vom Heimatverein freuen sich auf das Waldfest.
Im Annaberg-Buchholzer Ortsteil Cunersdorf wird am Wochenende das Waldfest gefeiert. Organisiert wird das Ganze ausschließlich von einheimischen Vereinen. Was Besuchern geboten wird.
Robby Schubert
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13:00 Uhr
3 min.
Mit Gottes Hilfe an die Tabellenspitze: Pfarrer Gero Erber ist Fan der Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen
Gero Erber zählt zu den treuen Fans der Pausaer Ringer.
Gero Erber ist Pfarrer des Kirchspiels Unterkoskau im Kirchenkreis Schleiz – und er ist Fan der Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen. Jörg Richter sprach mit ihm über seine Tätigkeit und die Liebe zum Ringkampf.
Jörg Richter
Mehr Artikel