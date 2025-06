Erzgebirgsbahn kollidiert mit Fußgängerin

Am frühen Dienstagabend sind Rettungskräfte zu einem Einsatz an der Bahnstrecke in Annaberg-Buchholz gerufen worden. Was bislang bekannt ist.

Die Erzgebirgsbahn ist am frühen Dienstagabend auf der Strecke zwischen Chemnitz und Annaberg-Buchholz mit einer Fußgängerin kollidiert. Der Zug stieß gegen 17 Uhr kurz vor dem Unteren Bahnhof in Annaberg-Buchholz auf die Frau, die sich auf freier Strecke auf den Gleisen befand. Sie wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und vor Ort vom... Die Erzgebirgsbahn ist am frühen Dienstagabend auf der Strecke zwischen Chemnitz und Annaberg-Buchholz mit einer Fußgängerin kollidiert. Der Zug stieß gegen 17 Uhr kurz vor dem Unteren Bahnhof in Annaberg-Buchholz auf die Frau, die sich auf freier Strecke auf den Gleisen befand. Sie wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und vor Ort vom...