Regionale Nachrichten und News
Die vier Häuser des Erzgebirgsklinikums erhalten Verstärkung: Zschopau (o. l.) und Olbernhau (o. r.) sowie Annaberg-Buchholz (u. l.) und Stollberg.
Die vier Häuser des Erzgebirgsklinikums erhalten Verstärkung: Zschopau (o. l.) und Olbernhau (o. r.) sowie Annaberg-Buchholz (u. l.) und Stollberg. Bild: Kristian Hahn (2), Ronny Küttner, Georg Dostmann/Archiv
Annaberg
Erzgebirgsklinikum begrüßt 52 junge Fachkräfte
Redakteur
Von Holk Dohle
Zum ersten Mal fand ein „Meet & Greet“ für neue Mitarbeitende des Erzgebirgsklinikums statt. Ab sofort verstärken 52 frisch ausgebildete Absolventen das Team an den vier Standorten.

Premiere im Erzgebirgsklinikum: Zum ersten Mal fand ein „Meet & Greet“ für neue Mitarbeitende statt. Dabei wurden 52 frisch ausgebildete Absolventinnen und Absolventen der generalistischen Pflegeausbildung, der Operationstechnischen Assistenz, der Krankenpflegehilfe, der Medizinisch-technischen Radiologen sowie der Anästhesietechnischen...
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
08.09.2025
1 min.
Erzgebirgsklinikum lädt Interessierte zu Gesundheitsakademie ein
Die nächste Gesundheitsakademie des Erzgebirgsklinikums findet im Haus Annaberg statt.
Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie informiert im Haus Annaberg über das Thema „Ich habe einen Leistenbruch – muss ich operiert werden?“.
Holk Dohle
23.07.2025
9 min.
Krankenhaus-Krise ungelöst: Das Erzgebirgsklinikum und ein Streit um Millionen Euro für den Insolvenz-Anwalt
Im Insolvenzverfahren des Erzgebirgsklinikums (l.) ist Lucas Flöther (r.) als Sanierungsexperte gefragt. Seiner Kanzlei bringt der Sachwalter-Job viel Geld.
Die Sanierung des finanziell angeschlagenen Erzgebirgsklinikums stockt. Hinter den Kulissen wird um die Vergütung des Sachwalters gerungen. Gläubiger verlieren viel Geld, der Druck auf den Schuldner wächst.
Oliver Hach
Mehr Artikel