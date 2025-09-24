Erzgebirgsklinikum begrüßt 52 junge Fachkräfte

Annaberg
Zum ersten Mal fand ein „Meet & Greet“ für neue Mitarbeitende des Erzgebirgsklinikums statt. Ab sofort verstärken 52 frisch ausgebildete Absolventen das Team an den vier Standorten.
