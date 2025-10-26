Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In einem Vortrag ist Wissenswertes zum Thema Hüfte zu erfahren. Bild: Symbolfoto: peterschreiber.media - stock.adobe.com
In einem Vortrag ist Wissenswertes zum Thema Hüfte zu erfahren. Bild: Symbolfoto: peterschreiber.media - stock.adobe.com
Annaberg
Erzgebirgsklinikum: Hüfte im Fokus
Redakteur
Von Babette Philipp
Hüftschmerzen können viele Ursachen haben. Dr. med. Oliver Fuchs zeigt, wann Therapien oder Operationen sinnvoll sind. Spannende Einblicke erwarten die Besucher.

Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Erzgebirgsklinikum Haus Annaberg informiert über das Thema Hüfte. Chefarzt Dr. med. Oliver Fuchs lädt dafür am Montag, 27. Oktober, 18 Uhr, in den großen Konferenzraum ein. Er zeigt auf, wie Patienten von modernen Therapien profitieren können. Hüftschmerzen, so heißt es, können...
