Erzgebirgsklinikum: Hüfte im Fokus

Annaberg
Hüftschmerzen können viele Ursachen haben. Dr. med. Oliver Fuchs zeigt, wann Therapien oder Operationen sinnvoll sind. Spannende Einblicke erwarten die Besucher.
Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Erzgebirgsklinikum Haus Annaberg informiert über das Thema Hüfte. Chefarzt Dr. med. Oliver Fuchs lädt dafür am Montag, 27. Oktober, 18 Uhr, in den großen Konferenzraum ein. Er zeigt auf, wie Patienten von modernen Therapien profitieren können. Hüftschmerzen, so heißt es, können...
