Erzgebirgsklinikum lädt Interessierte zu Gesundheitsakademie ein

Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie informiert im Haus Annaberg über das Thema „Ich habe einen Leistenbruch – muss ich operiert werden?“.

Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Erzgebirgsklinikum Haus Annaberg informiert in der Gesundheitsakademie über das Thema „Ich habe einen Leistenbruch – muss ich operiert werden?“. Oberarzt Dr. Jirí Tatousek lädt alle Interessierten für Donnerstag, 11. September, in den großen Konferenzraum im Haus Annaberg ein. Beginn... Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Erzgebirgsklinikum Haus Annaberg informiert in der Gesundheitsakademie über das Thema „Ich habe einen Leistenbruch – muss ich operiert werden?“. Oberarzt Dr. Jirí Tatousek lädt alle Interessierten für Donnerstag, 11. September, in den großen Konferenzraum im Haus Annaberg ein. Beginn...