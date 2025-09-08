Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die nächste Gesundheitsakademie des Erzgebirgsklinikums findet im Haus Annaberg statt.
Die nächste Gesundheitsakademie des Erzgebirgsklinikums findet im Haus Annaberg statt. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Erzgebirgsklinikum lädt Interessierte zu Gesundheitsakademie ein
Redakteur
Von Holk Dohle
Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie informiert im Haus Annaberg über das Thema „Ich habe einen Leistenbruch – muss ich operiert werden?“.

Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Erzgebirgsklinikum Haus Annaberg informiert in der Gesundheitsakademie über das Thema „Ich habe einen Leistenbruch – muss ich operiert werden?“. Oberarzt Dr. Jirí Tatousek lädt alle Interessierten für Donnerstag, 11. September, in den großen Konferenzraum im Haus Annaberg ein. Beginn...
