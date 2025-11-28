Erzgebirgskreis: Arbeitslosenquote steigt auf 5,6 Prozent – Verarbeitendes Gewerbe und Verkauf besonders betroffen

Annaberg
Die Agentur für Arbeit meldet mehr Arbeitslose im Erzgebirge. Der Anstieg betrifft vor allem das verarbeitende Gewerbe. Welche Branchen sind noch betroffen?
Die Anzahl der Arbeitslosen im Erzgebirgskreis ist im November gestiegen. Wie die Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz mitgeteilt hat, erhöhte sich die Arbeitslosenzahl um 229 Personen im Vergleich zum Vormonat, was einem Anstieg von 3 Prozent entspricht. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 5,6 Prozent (Vorjahr: 5,1).
