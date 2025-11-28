Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Erzgebirgskreis: Arbeitslosenquote steigt auf 5,6 Prozent – Verarbeitendes Gewerbe und Verkauf besonders betroffen

Im November haben sich 670 Menschen direkt aus einer Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet.
Im November haben sich 670 Menschen direkt aus einer Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet. Bild: Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa
Im November haben sich 670 Menschen direkt aus einer Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet.
Im November haben sich 670 Menschen direkt aus einer Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet. Bild: Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa
Erzgebirgskreis: Arbeitslosenquote steigt auf 5,6 Prozent – Verarbeitendes Gewerbe und Verkauf besonders betroffen
Von Holk Dohle
Die Agentur für Arbeit meldet mehr Arbeitslose im Erzgebirge. Der Anstieg betrifft vor allem das verarbeitende Gewerbe. Welche Branchen sind noch betroffen?

Die Anzahl der Arbeitslosen im Erzgebirgskreis ist im November gestiegen. Wie die Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz mitgeteilt hat, erhöhte sich die Arbeitslosenzahl um 229 Personen im Vergleich zum Vormonat, was einem Anstieg von 3 Prozent entspricht. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 5,6 Prozent (Vorjahr: 5,1).
