  • Erzgebirgskreis befragt Eltern und Jugendliche online: Zukunft der Jugendarbeit im Fokus

Der Erzgebirgskreis startet eine Online-Befragung zur Kinder- und Jugendarbeit.
Der Erzgebirgskreis startet eine Online-Befragung zur Kinder- und Jugendarbeit.
Annaberg
Erzgebirgskreis befragt Eltern und Jugendliche online: Zukunft der Jugendarbeit im Fokus
Redakteur
Von Holk Dohle
Der Erzgebirgskreis arbeitet an der Weiterentwicklung der Jugendarbeit. Eine Online-Befragung bietet die Chance zur Mitbestimmung.

Der Erzgebirgskreis startet eine Online-Befragung zur Kinder- und Jugendarbeit. Das Organisationsberatungsinstitut Thüringen – Orbit aus Jena analysiert im Auftrag des Jugendhilfeausschusses der Kreisverwaltung die bestehenden Angebote. Ziel ist es, Empfehlungen für die zukünftige Planung zu erarbeiten und die Angebote weiterzuentwickeln. Das...
