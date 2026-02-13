Erzgebirgskreis befragt Eltern und Jugendliche online: Zukunft der Jugendarbeit im Fokus

Annaberg
Der Erzgebirgskreis arbeitet an der Weiterentwicklung der Jugendarbeit. Eine Online-Befragung bietet die Chance zur Mitbestimmung.
Der Erzgebirgskreis startet eine Online-Befragung zur Kinder- und Jugendarbeit. Das Organisationsberatungsinstitut Thüringen – Orbit aus Jena analysiert im Auftrag des Jugendhilfeausschusses der Kreisverwaltung die bestehenden Angebote. Ziel ist es, Empfehlungen für die zukünftige Planung zu erarbeiten und die Angebote weiterzuentwickeln. Das...
