Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto. Bild: Kjell Riedel
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto. Bild: Kjell Riedel
Annaberg
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.

Annenkirche, Frohnauer Hammer, Heidelbachtal, Sauberg. Das sind vier markante Drehorte für den Erzgebirgskrimi in diesem Sommer gewesen. Von April bis Ende Juni sorgten die Fernsehleute für Aufsehen rund um die Kreisstadt: Doch bis „Mordholz“ und „Tod in der Walpurgisnacht, Teil 14 und 15, ausgestrahlt werden, hat nun erst einmal Folge 13...
