„Es fehlen 200 Milliarden Euro“ – Oberbürgermeister im Erzgebirge richtet zum 1. Mai Appell an Berlin und Dresden

Sehr direkt wurden zum Tag der Arbeit in Annaberg Probleme in der Region angesprochen. Es fehlt nicht nur an Geld, sondern auch an jungen Leuten. Gibt es Lösungen?

Auch das beste Frühlingswetter konnte in Annaberg nicht darüber hinwegtäuschen: Am Tag der Arbeit sieht es um selbige düster aus. Sehr deutlich fielen deshalb die Worte der Redner aus. Doch was sagten sie und kam die Botschaft zwischen Hüpfburg und Kinderschminken überhaupt an? Auch das beste Frühlingswetter konnte in Annaberg nicht darüber hinwegtäuschen: Am Tag der Arbeit sieht es um selbige düster aus. Sehr deutlich fielen deshalb die Worte der Redner aus. Doch was sagten sie und kam die Botschaft zwischen Hüpfburg und Kinderschminken überhaupt an?