„Es fühlt sich an wie eine Ohnmacht“: Feuerwehren im Erzgebirge in Trauer

Der Kreisfeuerwehrverband im Erzgebirge und viele andere reagieren bestürzt auf den plötzlichen Tod von Jens Schlegel. Auch in der Stadt Annaberg-Buchholz hinterlässt er eine schmerzliche Lücke.

Der Kreisfeuerwehrverband Erzgebirge sowie viele Angehörige des Feuerwehrwesens in der Region sind in Trauer. Der langjährige ehemalige Stadtwehrleiter der Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz, Jens Schlegel, ist vor wenigen Tagen plötzlich verstorben. Er hatte viele Funktionen inne, betreute auch das Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz in der...