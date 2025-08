„Es gibt keine Brandmauer“: Das „Berggeschrey“ und die Kritik an den „Altparteien“

Nach mehr als einem Jahr Pause ist am Donnerstagabend der Unternehmerprotest im Erzgebirge fortgesetzt worden. Auf dem Markt in Annaberg-Buchholz zur Sprache kamen Probleme der regionalen Wirtschaft. Vor allem aber auch Kritik an der Politik.

Zur inzwischen achten Auflage des „Berggeschreys" haben am Donnerstagabend nach Angaben der Polizei knapp 500 Teilnehmer auf dem Marktplatz in Annaberg-Buchholz demonstriert. Zum vorangegangenen Unternehmerprotest Ende April 2024 hatten sich rund 650 Menschen im Zentrum der Kreisstadt versammelt. Wie der Einsatzleiter der Polizei bestätigte,...