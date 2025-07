„Es grenzt an Unfähigkeit, die nur schwer zu ertragen ist“ – Ärger um Breitbandausbau im Erzgebirge

Der Erzgebirgskreis will in der hiesigen Region für schnelles Internet sorgen. Seit 2024 wird in den ersten beiden Ausbaugebieten gebaut. Das bringt offenbar einige Probleme mit sich.

„Auch im Erzgebirge geht der Glasfaserausbau erfolgreich voran!“ So stand es jetzt in einem Facebook-Beitrag von Envia-Tel. In einigen hiesigen Kommunen, die von diesem Ausbau betroffen sind, dürfte das wie Hohn geklungen haben. „Auch im Erzgebirge geht der Glasfaserausbau erfolgreich voran!“ So stand es jetzt in einem Facebook-Beitrag von Envia-Tel. In einigen hiesigen Kommunen, die von diesem Ausbau betroffen sind, dürfte das wie Hohn geklungen haben.