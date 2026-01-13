„Es muss doch eine weniger brutale Lösung geben“ – Kritik an Drückjagden im Erzgebirge

In den hiesigen Wäldern läuft die Drückjagdsaison. Während die einen in solchen Jagden einen wichtigen Baustein ihrer Arbeit sehen, fragen sich andere, ob dabei nicht viel zu viel Wild getötet wird.

Gesperrte Wälder, Autos, Hundegebell, Schüsse. Was ist bloß in unseren Wäldern los? Das fragen sich derzeit einige Erzgebirger. Warum gibt es so viele Treibjagden? Werden unsere Wälder gerade leergeschossen?