MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • „Es muss doch eine weniger brutale Lösung geben“ – Kritik an Drückjagden im Erzgebirge

Im Erzgebirge gibt es in dieser Jagdsaison wieder zahlreiche Drückjagden. Das löst Verunsicherung und Kritik aus.
Im Erzgebirge gibt es in dieser Jagdsaison wieder zahlreiche Drückjagden. Das löst Verunsicherung und Kritik aus. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Von Treibern und Stöberhunden werden die Tiere – hier ein Reh – aufgeschreckt und so zum Ziel für die Jäger.
Von Treibern und Stöberhunden werden die Tiere – hier ein Reh – aufgeschreckt und so zum Ziel für die Jäger. Bild: Sina Schuldt/dpa
Für die Drückjagden werden die jeweiligen Waldgebiete gesperrt.
Für die Drückjagden werden die jeweiligen Waldgebiete gesperrt. Bild: Tobias Hamm/Sachsenforst
Bei den Jagden werden Hunde zum Aufstöbern des Wilds eingesetzt.
Bei den Jagden werden Hunde zum Aufstöbern des Wilds eingesetzt. Bild: Tobias Hamm/Sachsenforst
Tobias Hamm – hier mit seinen Hunden Raffnus und Pelle (r.) – ist Leiter Staatsforstbetrieb im Forstbezirk Neudorf.
Tobias Hamm – hier mit seinen Hunden Raffnus und Pelle (r.) – ist Leiter Staatsforstbetrieb im Forstbezirk Neudorf. Bild: Robby Schubert/Archiv
Mit dem abschließenden Jagdhornblasen wurde bei dieser Drückjagd im Borstendorfer Forstrevier dem erlegten Wild die letzte Ehre erwiesen .
Mit dem abschließenden Jagdhornblasen wurde bei dieser Drückjagd im Borstendorfer Forstrevier dem erlegten Wild die letzte Ehre erwiesen . Bild: Andreas Bauer/Archiv
Im Erzgebirge gibt es in dieser Jagdsaison wieder zahlreiche Drückjagden. Das löst Verunsicherung und Kritik aus.
Im Erzgebirge gibt es in dieser Jagdsaison wieder zahlreiche Drückjagden. Das löst Verunsicherung und Kritik aus. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Von Treibern und Stöberhunden werden die Tiere – hier ein Reh – aufgeschreckt und so zum Ziel für die Jäger.
Von Treibern und Stöberhunden werden die Tiere – hier ein Reh – aufgeschreckt und so zum Ziel für die Jäger. Bild: Sina Schuldt/dpa
Für die Drückjagden werden die jeweiligen Waldgebiete gesperrt.
Für die Drückjagden werden die jeweiligen Waldgebiete gesperrt. Bild: Tobias Hamm/Sachsenforst
Bei den Jagden werden Hunde zum Aufstöbern des Wilds eingesetzt.
Bei den Jagden werden Hunde zum Aufstöbern des Wilds eingesetzt. Bild: Tobias Hamm/Sachsenforst
Tobias Hamm – hier mit seinen Hunden Raffnus und Pelle (r.) – ist Leiter Staatsforstbetrieb im Forstbezirk Neudorf.
Tobias Hamm – hier mit seinen Hunden Raffnus und Pelle (r.) – ist Leiter Staatsforstbetrieb im Forstbezirk Neudorf. Bild: Robby Schubert/Archiv
Mit dem abschließenden Jagdhornblasen wurde bei dieser Drückjagd im Borstendorfer Forstrevier dem erlegten Wild die letzte Ehre erwiesen .
Mit dem abschließenden Jagdhornblasen wurde bei dieser Drückjagd im Borstendorfer Forstrevier dem erlegten Wild die letzte Ehre erwiesen . Bild: Andreas Bauer/Archiv
Annaberg
„Es muss doch eine weniger brutale Lösung geben“ – Kritik an Drückjagden im Erzgebirge
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den hiesigen Wäldern läuft die Drückjagdsaison. Während die einen in solchen Jagden einen wichtigen Baustein ihrer Arbeit sehen, fragen sich andere, ob dabei nicht viel zu viel Wild getötet wird.

Gesperrte Wälder, Autos, Hundegebell, Schüsse. Was ist bloß in unseren Wäldern los? Das fragen sich derzeit einige Erzgebirger. Warum gibt es so viele Treibjagden? Werden unsere Wälder gerade leergeschossen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
4 min.
Erlebt ein Windpark im Erzgebirge seine Wiederauferstehung?
Von einst 14 Anlagen sind im Windpark in Jöhstadt nur diese beiden übrig. Nun aber könnten in direkter Nachbarschaft neue dazukommen.
Mit 14 Anlagen galt der Windpark in Jöhstadt einst als größter Europas in einer Mittelgebirgsregion. Das ist längst Geschichte, nur zwei Windräder blieben übrig. Nun aber gibt es eine neue Firma und ein neues Projekt.
Kjell Riedel
10:46 Uhr
4 min.
Strecke der Musikwinkelbahn im Vogtland stillgelegt: Wie geht es jetzt weiter?
Frostige Zeiten am Bahnhof Gunzen. Doch ein Hoffnungsfunke glüht: Vielleicht wird die Ende 2025 still gelegte Bahnstrecke schon bald wieder in Betrieb genommen.
Seit Jahresende kann die Bahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental nicht mehr befahren werden. Gleichzeitig kamen bei einer Spendenaktion für den Erhalt der beliebten Trasse 35.000 Euro zusammen. Wie stehen die Chancen, dass es weitergeht?
Daniela Hommel-Kreißl
10:50 Uhr
4 min.
Baukran stürzt auf Zug - mindestens 22 Tote in Thailand
Zahlreiche Teams waren an den Bergungsarbeiten beteiligt.
In Thailand stürzt ein massiver Baukran um, ein Zug entgleist bei voller Fahrt: Viele Studenten und Pendler kommen bei dem schweren Unglück ums Leben. Was über den Unfallhergang bekannt ist.
Carola Frentzen, dpa
29.07.2025
4 min.
Blaubeeren sammeln im Erzgebirge: Lohnt sich die Suche, und was ist erlaubt?
So oder so ähnlich könnte es auch aussehen, wenn man im Moment in den Erzgebirgswäldern unterwegs ist.
Sie sind gesund, ein beliebter Gaumenschmaus und gelten als Superfood auf Social-Media: die Blaubeeren. Wo man sie im Erzgebirgswald findet und was es beim Sammeln zu beachten gilt.
Caspar Leder
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
13.01.2026
4 min.
Ärztin in Reichenbach stellt kassenärztliche Behandlung ein: „Ich habe mal Medizin studiert, nicht Informatik“
Andrea Cornelius aus Reichenbach hat zum Jahreswechsel die kassenärztlichen Sprechstunden in ihrer Praxis eingestellt.
In Reichenbach und im Vogtlandkreis fehlt es an Ärzten. In Reichenbach stellte eine Ärztin die kassenärztliche Versorgung zum Jahreswechsel ein. Warum?
Caspar Leder
Mehr Artikel