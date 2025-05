Es wird märchenhaft im Erzgebirge: Fabulix verspricht Promis, Premieren und magische Momente

Der Zauber ist entfacht: In drei Monaten verwandelt sich Annaberg-Buchholz wieder in eine Märchenfilmstadt. Am Dienstag wurden die ersten Geheimnisse gelüftet, was Besucher zum 4. Internationalen Märchenfilm-Festival erwartet.

