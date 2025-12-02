Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Erzgebirge
  • Annaberg
  • Eurorando 2026: Ticketverkauf für das europaweite Wanderfestival im Erzgebirge gestartet

Das europaweite Wanderfestival wird im kommenden Jahr Tausende Wanderbegeisterte aus ganz Europa in die Region ziehen.
Das europaweite Wanderfestival wird im kommenden Jahr Tausende Wanderbegeisterte aus ganz Europa in die Region ziehen. Bild: Hendrik Schmidt/Archiv
Annaberg
Eurorando 2026: Ticketverkauf für das europaweite Wanderfestival im Erzgebirge gestartet
Von Holk Dohle
Für nur 10 Euro zur Eurorando 2026. Im Ticketpreis sind zahlreiche Extras enthalten. Erstmals grenzüberschreitend im Erzgebirge. Welche Besonderheiten bietet das Festival?

Der Startschuss für den Ticketverkauf der Eurorando 2026 ist gefallen. Wie der Tourismusverband Erzgebirge mitteilt, können Interessierte ab sofort Karten erwerben. Das europaweite Wanderfestival zieht im kommenden Jahr Tausende Teilnehmer ins Erzgebirge. Die Veranstaltung läuft vom 20. bis 27. September. Im Fokus steht die erstmals...
