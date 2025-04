Exklusive Führung durch Sonderausstellung der erzgebirgischen Spielzeugindustrie

In der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz erhalten Gäste spannende Einblicke in die Entwicklung der Spielzeugindustrie auf der sächsischen und böhmischen Seite des Erzgebirges.

Die Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz lädt für Mittwoch, 19. März, 15 Uhr, zu einer Sonderführung durch die Ausstellung „Erzgebirgische Spielzeugindustrie. Zwei Länder – zwei Wege" ein. Museumspädagoge Bastian Guthke gibt spannende Einblicke in die Entwicklung der Spielzeugherstellung auf der sächsischen und böhmischen...