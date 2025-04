Falsche Monteure: Stadtwerke Annaberg-Buchholz warnen vor Betrugsversuchen an der Haustür

Im Gebiet der Stadtwerke Annaberg-Buchholz wollen Betrüger an Zählerdaten gelangen. Was dazu bekannt ist.

Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz warnen vor Betrugsversuchen in ihrem Gebiet. „Aktuell sind in unserem Netzgebiet Personen unterwegs, die sich unbefugt als Monteure ausgeben und versuchen, an Zählerdaten zu gelangen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Donnerstagmorgen.