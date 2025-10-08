Familienurlaub für kleinen Geldbeutel im Erzgebirge: die Idee vom Selbstversorgerhaus

Die Jugendherberge in Grumbach soll zu einem Selbstversorgerhaus umstrukturiert werden. Derzeit steckt die neue Chefin mitten in den Planungen. Der Zeitplan muss also neu geschrieben werden.

Die Jugendherberge in Grumbach gehört mit ihren 58 Betten zu den kleineren ihrer Art in Sachsen. Mit der alten Getreidemühle aus dem Jahr 1812, die zum Teil unter Denkmalschutz steht, hat das sächsische Jugendherbergswerk dennoch besondere Pläne. Susan Graf spricht von einem „kleinen Juwel", dem unbedingt eine Perspektive gegeben werden