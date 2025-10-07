Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Family Twister, Gruselführung und Katzenkrimi: Das ist in den Herbstferien im Erzgebirge los

Das Freizeitbad an den Greifensteinen in Geyer ist in den zurückliegenden Jahren umfassend modernisiert worden und hat unter anderem eine neue Rutschenlandschaft erhalten.
Das Freizeitbad an den Greifensteinen in Geyer ist in den zurückliegenden Jahren umfassend modernisiert worden und hat unter anderem eine neue Rutschenlandschaft erhalten. Bild: Ronny Küttner
Das Freizeitbad an den Greifensteinen in Geyer ist in den zurückliegenden Jahren umfassend modernisiert worden und hat unter anderem eine neue Rutschenlandschaft erhalten.
Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Family Twister, Gruselführung und Katzenkrimi: Das ist in den Herbstferien im Erzgebirge los
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die neue Rutschenwelt im Erlebnisbad, eine Burg bei Nacht, smaragdgrüne Seen unter Tage – in den Herbstferien gibt es im Erzgebirge einiges zu entdecken. Und eine Geburtstagsparty steht auch noch an.

Die Herbstferien sind gestartet. Wohin also mit der Familie in der freien Zeit? Die „Freie Presse“ hat mehrere Tipps fürs Erzgebirge.
