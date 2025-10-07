Family Twister, Gruselführung und Katzenkrimi: Das ist in den Herbstferien im Erzgebirge los

Annaberg
Die neue Rutschenwelt im Erlebnisbad, eine Burg bei Nacht, smaragdgrüne Seen unter Tage – in den Herbstferien gibt es im Erzgebirge einiges zu entdecken. Und eine Geburtstagsparty steht auch noch an.
Die Herbstferien sind gestartet. Wohin also mit der Familie in der freien Zeit? Die „Freie Presse“ hat mehrere Tipps fürs Erzgebirge.
