Farbreste und Co werden gesammelt: Schadstoffmobil startet Tour durch den Erzgebirgskreis

Alte Farben, Reste von Pflanzenschutzmitteln und Co können demnächst wieder beim Schadstoffmobil abgebenen werden. Wie der Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen (Zas) informiert, findet vom 2. Mai bis zum 27. Juni die Frühjahrssammlung in allen Orten im Kreis statt. Entgegengenommen werden Schadstoffe in haushalttypischen Kleinmengen bis zu...