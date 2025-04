Fast 50 neue Obstbäume an Radweg im Erzgebirge: Was ein Dorf-Projekt bewirken will

Einen ersten Pflege-Einsatz gab es am Wochenende für neue Obstbäume am Radweg in Crottendorf und Walthersdorf. Davon sollen viele profitieren.

Das ganze Dorf soll später etwas von diesem Gemeinschaftsprojekt haben. Knapp 50 Obstbäume sind vor Kurzem am Radweg in Crottendorf und dessen Ortsteil Walthersdorf gepflanzt worden. Am Wochenende packten 16 Helfer bei einem ersten Pflege-Einsatz an. Schon beim Dorfflohmarkt im Herbst war Geld für die Verwirklichung der Idee gesammelt worden. Das ganze Dorf soll später etwas von diesem Gemeinschaftsprojekt haben. Knapp 50 Obstbäume sind vor Kurzem am Radweg in Crottendorf und dessen Ortsteil Walthersdorf gepflanzt worden. Am Wochenende packten 16 Helfer bei einem ersten Pflege-Einsatz an. Schon beim Dorfflohmarkt im Herbst war Geld für die Verwirklichung der Idee gesammelt worden.