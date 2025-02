Fehler auf Stimmzettel: Wie es zur Wahlpanne im Erzgebirge kam

Für die bevorstehende Bundestagswahl sind Stimmzettel mit falschen Namen versandt worden. Wie es nun weitergeht.

Zu einer erneuten Wahlpanne ist es im Erzgebirge gekommen. „Wie „Freie Presse“ berichtete, sind am Montag fehlerhafte Stimmzettel für die Bundestagswahl am 23. Februar in Umlauf gebracht worden. Das Landratsamt nennt nun weitere Details.