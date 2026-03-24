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Der finanzielle Schaden durch den Betrug geht laut Polizei in den sechsstelligen Bereich.
Der finanzielle Schaden durch den Betrug geht laut Polizei in den sechsstelligen Bereich. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Der finanzielle Schaden durch den Betrug geht laut Polizei in den sechsstelligen Bereich.
Der finanzielle Schaden durch den Betrug geht laut Polizei in den sechsstelligen Bereich. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Annaberg
Festnahme im Erzgebirge: 66-Jähriger verkauft 150 ergaunerte Smartphones weiter
Redakteur
Von Holk Dohle
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Gefälschte Dokumente und präparierte Briefkästen: Ein Mann aus Thermalbad Wiesenbad steht im Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs mit Smartphones. Die Polizei beziffert den Schaden auf über 150.000 Euro.

Ein 66-jähriger Mann ist in Thermalbad Wiesenbad festgenommen worden. Gegen ihn liegt der Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs mit Smartphones vor. Die Ermittlungen hatten das Polizeirevier Annaberg und die Staatsanwaltschaft Chemnitz geführt.
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