Festnahme im Erzgebirge: 66-Jähriger verkauft 150 ergaunerte Smartphones weiter

Gefälschte Dokumente und präparierte Briefkästen: Ein Mann aus Thermalbad Wiesenbad steht im Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs mit Smartphones. Die Polizei beziffert den Schaden auf über 150.000 Euro.

Ein 66-jähriger Mann ist in Thermalbad Wiesenbad festgenommen worden. Gegen ihn liegt der Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs mit Smartphones vor. Die Ermittlungen hatten das Polizeirevier Annaberg und die Staatsanwaltschaft Chemnitz geführt. Ein 66-jähriger Mann ist in Thermalbad Wiesenbad festgenommen worden. Gegen ihn liegt der Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs mit Smartphones vor. Die Ermittlungen hatten das Polizeirevier Annaberg und die Staatsanwaltschaft Chemnitz geführt.