Festnahme im Erzgebirge: 66-Jähriger verkauft 150 ergaunerte Smartphones weiter

Annaberg
Gefälschte Dokumente und präparierte Briefkästen: Ein Mann aus Thermalbad Wiesenbad steht im Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs mit Smartphones. Die Polizei beziffert den Schaden auf über 150.000 Euro.
Ein 66-jähriger Mann ist in Thermalbad Wiesenbad festgenommen worden. Gegen ihn liegt der Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs mit Smartphones vor. Die Ermittlungen hatten das Polizeirevier Annaberg und die Staatsanwaltschaft Chemnitz geführt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.