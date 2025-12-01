Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei der Kontrolle eines Mannes wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Grund: Fahren ohne Fahrerlaubnis.
Bei der Kontrolle eines Mannes wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Grund: Fahren ohne Fahrerlaubnis.
Annaberg
Festnahme in Oberwiesenthal: Arbeitgeber hilft aus der Patsche
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bundespolizei nahm am Sonntag am Grenzübergang Oberwiesenthal einen Deutschen fest. Ein Haftbefehl aus Berlin lag vor. Sein Arbeitgeber half ihm aus der Patsche.

Die Bundespolizei hat am Sonntag am Grenzübergang Oberwiesenthal einen 49-jährigen Deutschen kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin vorlag. Der Grund war Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin fest. Weitere Details wurden zunächst nicht...
