  • Festtag für die ganze Familie am Fichtelberg: Radsportler und berühmtes Café feiern gemeinsam

An der Freilichtbühne in Oberwiesenthal geht es am Sonnabend hoch her.
An der Freilichtbühne in Oberwiesenthal geht es am Sonnabend hoch her. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Festtag für die ganze Familie am Fichtelberg: Radsportler und berühmtes Café feiern gemeinsam
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Freilichtbühne in Oberwiesenthal geht es am Sonnabend von morgens bis abends rund. Aus Anlass eines großen Jubiläums werden auch lebende Sportlerlegenden erwartet.

Gleich zwei Großereignisse werden am Sonnabend in Oberwiesenthal miteinander verknüpft. Die Vier-Hübel-Tour als eine der liebtesten Radsportveranstaltungen in der hiesigen Region sowie das Jubiläum 100 Jahre „Café König“.
