Festtag für die ganze Familie am Fichtelberg: Radsportler und berühmtes Café feiern gemeinsam

An der Freilichtbühne in Oberwiesenthal geht es am Sonnabend von morgens bis abends rund. Aus Anlass eines großen Jubiläums werden auch lebende Sportlerlegenden erwartet.

Gleich zwei Großereignisse werden am Sonnabend in Oberwiesenthal miteinander verknüpft. Die Vier-Hübel-Tour als eine der liebtesten Radsportveranstaltungen in der hiesigen Region sowie das Jubiläum 100 Jahre „Café König".