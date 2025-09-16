Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Rathaus mit Glockenturm und Uhr gehört zu den Wahrzeichen von Annaberg-Buchholz.
Das Rathaus mit Glockenturm und Uhr gehört zu den Wahrzeichen von Annaberg-Buchholz. Bild: Ronny Küttner
Das Rathaus mit Glockenturm und Uhr gehört zu den Wahrzeichen von Annaberg-Buchholz.
Das Rathaus mit Glockenturm und Uhr gehört zu den Wahrzeichen von Annaberg-Buchholz. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: An Rathausuhr nagt Zahn der Zeit
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Drehleiter der Stadtfeuerwehr wird diese Woche direkt am Markt von Annaberg-Buchholz gebraucht. Einher geht das Ganze mit der Sperrung der Straße durch das Zentrum.

Für Aufsehen dürfte am Mittwoch und am Donnerstag ein Einsatz der Drehleiter der Stadtfeuerwehr direkt am Markt von Annaberg-Buchholz sorgen. Das Spezialfahrzeug ist allerdings nicht in Sachen Brandbekämpfung unterwegs.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:42 Uhr
2 min.
Berlin: Länder können nicht mehr für Deutschlandticket geben
Was kostet das Deutschlandticket ab Januar? Diese Frage soll sich nach Vorstellung von Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) heute in München klären. (Symbolbild)
Berlins Verkehrssenatorin Bonde stellt in einem Interview klar: Die Länder werden nicht mehr für das Deutschlandticket zahlen. Was das für die Fahrgäste und den Ticketpreis bedeuten könnte.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:43 Uhr
4 min.
Verbraucher kaufen mehr Immobilien - doch die Zinsen steigen
Die Nachfrage nach Eigenheimen wächst wieder. (Archivbild)
Ob Eigenheim oder Wohnung: Mehr und mehr private Käufer wagen sich wieder an den Traum von den eigenen vier Wänden. Doch bei den Kreditzinsen geht es aufwärts. Die Marke von vier Prozent rückt näher.
05.09.2025
1 min.
Kontrollen: Wo in Annaberg-Buchholz nächste Woche geblitzt werden soll
Die Stadt Annaberg-Buchholz kündigt mehrere Geschwindigkeitskontrollen an.
Die Stadt Annaberg-Buchholz plant ab Montag mehrere Geschwindigkeitskontrollen auf Bundesstraßen. Auch in einem Abschnitt mit Tempo 30.
Annett Honscha
16:42 Uhr
3 min.
Warum in der Annaberger Innenstadt die Zeit stillsteht
Mit Unterstützung der Feuerwehr haben Bauhofmitarbeiter die Zeiger der Annaberger Rathausuhr abmontiert.
Die Zeiger an der Rathausuhr sind weg. Kein Läuten der Glocken im Turm. Stattdessen steht die Drehleiter der Buchholzer Feuerwehr am Markt. Doch was passiert an diesem Wahrzeichen der Kreisstadt?
Patrick Herrl
Mehr Artikel